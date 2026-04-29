08:11, 29 апреля 2026

Москвичам дали прогноз непогоды

Синоптик Леус: В Москве уменьшатся осадки и стихнет ветер
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В столице в среду, 29 апреля, стихнет ветер и уменьшится количество осадков. Таким прогнозом в Telegram-канале поделился главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На погоду в столице также будет влиять тыловая часть циклона, уходящего на северо-восток Европейской России. В такой ситуации в облаках ближе к вечеру появятся неустойчивые прояснения, осадки примут локальный и кратковременный характер и все чаще будут переходить в дожди, немного повысится температура.

Температура воздуха днем составит плюс 3-5 градусов, по области ожидается плюс 2-7 градуса. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В четверг, 30 апреля, днем местами ожидаются небольшие дожди, ночью столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 3 градусов, днем ожидается плюс 6-8 градусов.

Погода в Москве начнет налаживаться после 1 мая.

