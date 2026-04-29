08:22, 29 апреля 2026Экономика

Назван главный пострадавший от выхода ОАЭ из ОПЕК

Сенатор Шендерюк-Жидков: Саудовская Аравия пострадает от выхода ОАЭ из ОПЕК
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global look Press

Саудовскую Аравию следует считать главной пострадавшей стороной от выхода Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+. Такое мнение высказал первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации (Совфеда) Александр Шендерюк-Жидков. Его слова приводит РИА Новости.

Сенатор назвал выход ОАЭ из состава международной отраслевой организации серьезной потерей. Ближневосточная страна располагает внушительными резервами сырья и мощностями по добыче. «Это не просто потеря одного из участников: это крупные объемы добычи нефти, которые теперь не скреплены никакими обязательствами», — констатировал Шендерюк-Жидков.

Материалы по теме:
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ.Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026
ОАЭ объявили о скором выходе из ОПЕК. Как это скажется на ценах на нефть и при чем тут Трамп?
ОАЭ объявили о скором выходе из ОПЕК. Как это скажется на ценах на нефть и при чем тут Трамп?
28 апреля 2026

У Саудовской Аравии при таком раскладе будет меньше возможностей и рычагов давления для стабилизации мировых цен на нефть. Помочь ей в этом вопросе может Россия, полагает сенатор. Однако в долгосрочной перспективе «война предложений» в конечном счете все равно приведет к снижению сырьевых котировок за счет наращивания добычи и экспорта со стороны ОАЭ, заключил он.

Ранее схожее мнение высказал главный экономист Института экономики роста имени П.А. Столыпина Борис Копейкин. В обозримом будущем блокировка Ормузского пролива, пояснил он, не позволит мировым ценам на нефть резко упасть. Однако на более длинном горизонте наращивание предложения со стороны ОАЭ, скорее всего, окажет давление на сырьевые котировки, полагает эксперт.

    Последние новости

    Путин предупредил об угрозе экологической катастрофы после удара по Туапсе. Как в городе устраняют последствия атаки?

    Беспилотник ВСУ ударил по промышленному объекту в российском регионе

    Желание сохранить 500 долларов стоило россиянину жизни

    В России раскрыли отношение Киева к потерям

    Ученые нашли способ замедлить старение сердца

    В России врача выволокли из кабинета и жестоко избили за одну просьбу

    Власти региона в 1500 километрах от Украины раскрыли детали атаки ВСУ

    Обосновавшийся в Италии лидер могущественного воровского клана арестован в России

    В ЕС оценили замену Орбана

    Сексолог подсказал главные условия для умопомрачительной прелюдии

    Все новости
