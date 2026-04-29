Назван главный пострадавший от выхода ОАЭ из ОПЕК

Сенатор Шендерюк-Жидков: Саудовская Аравия пострадает от выхода ОАЭ из ОПЕК

Саудовскую Аравию следует считать главной пострадавшей стороной от выхода Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+. Такое мнение высказал первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации (Совфеда) Александр Шендерюк-Жидков. Его слова приводит РИА Новости.

Сенатор назвал выход ОАЭ из состава международной отраслевой организации серьезной потерей. Ближневосточная страна располагает внушительными резервами сырья и мощностями по добыче. «Это не просто потеря одного из участников: это крупные объемы добычи нефти, которые теперь не скреплены никакими обязательствами», — констатировал Шендерюк-Жидков.

У Саудовской Аравии при таком раскладе будет меньше возможностей и рычагов давления для стабилизации мировых цен на нефть. Помочь ей в этом вопросе может Россия, полагает сенатор. Однако в долгосрочной перспективе «война предложений» в конечном счете все равно приведет к снижению сырьевых котировок за счет наращивания добычи и экспорта со стороны ОАЭ, заключил он.

Ранее схожее мнение высказал главный экономист Института экономики роста имени П.А. Столыпина Борис Копейкин. В обозримом будущем блокировка Ормузского пролива, пояснил он, не позволит мировым ценам на нефть резко упасть. Однако на более длинном горизонте наращивание предложения со стороны ОАЭ, скорее всего, окажет давление на сырьевые котировки, полагает эксперт.