Назван самый популярный модный бренд в мире

13:40, 29 апреля 2026

Lyst: Французский бренд Chanel стал самым популярным модным брендом в мире
Мария Винар

Фото: Vincent West / Reuters

Эксперты платформы Lyst, специализирующаяся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, назвали самый популярный модный бренд в мире. Сообщение опубликовано на одноименном сайте.

Французский модный дом Chanel занял в рейтинге первое место. При этом вторая позиция досталась бренду Saint Laurent, а третья — Dior. Четвертые и пятые места были отданы Miu Miu и Gucci. В первую десятку также вошли Ralph Lauren, Prada, Coach, Burberry и Cos.

Продолжили рейтинг популярных марок The Row, Versace и Mocler, заняв одиннадцатые, двенадцатые и тринадцатые места. За ними последовали Chloe, Bottega Veneta, Loewe и Stone Island. Двадцатку замкнули Massimo Dutti, Fendi и Celine.

Ранее аналитики сервиса доставки товаров из-за рубежа CDEK.Shopping назвали самые популярные у россиян кроссовки в 2026 году. Специалисты изучили заказы за первые месяцы текущего года и выяснили, что на вершине рейтинга вновь оказалась обувь американского бренда Nike.

