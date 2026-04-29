Названы главные сторонники идеи аналога НАТО с участием Украины

Тимофеев: Восточная Европа продвигает идеи альянсов под предлогом помощи Киеву

Страны Восточной Европы продвигают идеи оборонительных альянсов на континенте с участием Украины под предлогом помощи Киеву. Такую оценку в комментарии «Ленте.ру» озвучил кандидат политических наук, заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

Сейчас, когда Европа переживает острый кризис безопасности, разные политические круги тестируют различные идеи создания некоего оборонного контура в контексте украинского кризиса. Конечно, восточноевропейские элиты куда сильнее лоббируют эту тематику и заинтересованы в том, чтобы выступить застрельщиками Павел Тимофеев заведующий сектором Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН

Тимофеев прокомментировал идею европейского комиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса по созданию оборонного альянса с участием Европейского союза (ЕС), Украины и Великобритании и отметил стремление представителей восточноевропейских государств выступить лидерами в вопросах обороны и укрепления восточной границы ЕС. По мнению эксперта, на практике ряд стран Евросоюза, выступающих против военной помощи Украине, в частности, Венгрия и Словакия, фактически могут быть отстранены от участия в проекте.

Со стороны восточных европейцев не исключены какие-то новые попытки и вбрасывание своих идей, продвижение своих интересов под флагом общей защиты ЕС и поддержки Украины Павел Тимофеев заведующий сектором Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН

