Обосновавшийся в Италии лидер могущественного воровского клана арестован в России

В Москве УМВД попросило суд заочно арестовать вора в законе Мераба Сухумского

В Москве УМВД попросило Тверской суд столицы заочно арестовать одного из главных воров в законе, лидера сухумского воровского клана 64-летнего Мераба Джангвеладзе, известного как Мераб Сухумский. Об этом пишет «Коммерсант».

Сухумский проходит обвиняемым по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Дата судебного заседания по данному вопросу пока не назначена.

Заочный арест позволит направить материалы в центральный офис Интерпола для объявления вора в законе в международный розыск. Последнее время Джангвеладзе проживал в Италии. Власти этой страны, если не сочтут дело политически мотивированным, вполне могут выдать обвиняемого России, отметило издание.

Дело в отношении вора в законе возбудили летом 2025 года.