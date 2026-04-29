16:51, 29 апреля 2026

Российские авиакомпании растеряли прибыль от продаж

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По итогам 2025 года совокупная прибыль от продаж 29 российских пассажирских авиакомпаний (обеспечивают почти 100 процентов перевозок) упала почти в два раза, до 31 миллиарда рублей, а денежный поток оказался отрицательным — минус 16 миллиардов рублей. Об этом на основании отчетностей по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) пишет «Коммерсантъ».

Прибыльной с сальдированным результатом 61 миллиард рублей оказалась половина перевозчиков, а остальные 14 закончили год с убытком в 30 миллиардов.

Лучший результат по операционной прибыли (23,6 миллиарда рублей) показала S7, далее идут «Уральские авиалинии» (15,8 миллиарда) и Nordwind (9,8 миллиарда рублей).

Совокупная выручка всех изученных компаний достигла 1,925 триллиона рублей, что на 7,3 процента больше, чем в 2024 году. Их чистая прибыль выросла более чем в четыре раза, до минимум 301,5 миллиарда рублей, однако такой результат стал следствием курсовой переоценки активов и пересчета лизинговых платежей, то есть носит бумажный характер.

Старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко объяснил, что большей частью отрицательный денежный поток объясняется выкупом самолетов у иностранных лизингодателей, а также дивидендами крупнейших участников рынка.

По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, с учетом скорректированных показателей чистой прибыли по отрасли ситуация выглядит как ослабление основного бизнеса в условиях «бумажного» результата.

В свою очередь, старший аналитик Альфа-банка Анастасия Егазарян напоминает, что затраты на поддержание летной годности имеющегося парка остаются высокими и в перспективе продолжат расти, потому что поставлять комплектующие становится все сложнее, а в ряде случаев будет требоваться квалифицированный ремонт.

Ранее сообщалось, что власти Удмуртии хотят продать авиакомпанию «Ижавиа» и принадлежащий ей аэропорт столицы региона Ижевска, чтобы наполнить бюджет.

    Последние новости

    В Польше начали «депортировать украинцев в ВСУ»

    Глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о рисках для здоровья жителей Туапсе

    Малышева рассказала об адской боли от пяточной шпоры

    В Госдуме высказались об офшорах российских олигархов после призыва Матвиенко к Мордашову

    Жулин описал запрет VPN в России одной фразой

    Стало известно об оборудовании братской могилы для ВСУ на полигоне

    Напавшие на россиянина наемники предстанут перед судом

    Российские авиакомпании растеряли прибыль от продаж

    В России разработали эффективный способ восстановления печени

    Мерц рассказал немцам о совести и необходимости пенсионной реформы

