В Европе запретили продажу одного вида ноутбуков

В Европе запретили продажу ноутбуков, не имеющих разъема USB-C для зарядки

С 29 апреля на территории Европейского союза (ЕС) запрещена продажа большинства моделей ноутбуков без разъема USB-C. На это обратило внимание издание TechPowerUp.

Вступившее в силу правило касается моделей портативных компьютеров, которые поддерживают мощность зарядки до 100 ватт. В этом случае ноутбуки должны быть оснащены универсальным разъемом USB Type-C. Ограничение, введенное Европейской комиссией, должно сократить электронные отходы и определенным образом защитить права потребителей. В 2024 году аналогичное требование предъявили к смартфонам.

Журналисты отметили, что у правила есть исключение. Они отметили, что некоторым моделям — например, мощным игровым компьютерам — для работы необходимо специальное зарядное устройство. Поэтому аппараты, которые поддерживают зарядку 240 ватт через один порт, могут иметь стандартный цилиндрический разъем питания.

Также закон не распространяется на продажу компьютеров на вторичном рынке. Правила касаются только новых моделей, поступивших на рынок европейской зоны.

