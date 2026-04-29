Под санкции Украины попали российские танкеры

Президент Украины Зеленский ввел санкции в отношении российских водных судов

Президент Украины Владимир Зеленский в среду ввел санкции в отношении 23 танкеров. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Водные суда из этого списка принадлежат России и Барбадосу, Гайане, Мадагаскару, Маршалловым Островам, подчеркивается в сообщении. Также под ограничения попали танкеры из Антигуа и Барбуды, Мозамбика и Коморских островов. По версии властей Киева, транспортные средства из стоп-листа используются для поставок российской нефти.

Новые санкции Украины также затронули 20 российских физлиц и 4 компании. Часть из них уже находятся под ограничениями европейских стран, указал Зеленский. Сейчас, с его слов, ведется работа над новым пакетом мер.

Ранее Европейский союз пригрозил Израилю санкциями из-за разгрузки российского зерна в порту Хайфы. Ограничения могут затронуть физических и юридических лиц, написало издание Haaretz со ссылкой на представителя ЕС по иностранным делам Анвара Аль-Ануни.