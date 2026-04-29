Польша назвала Украину идеальным полигоном для испытания оружия

14:14, 29 апреля 2026

Минобороны Польши: Украина — идеальный полигон для испытания оружия
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина — идеальный полигон для испытания оружия. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик в интервью PAP.

Он объявил о более тесном сотрудничестве с Украиной в области беспилотных технологий и отметил, что Польша планирует использовать украинский опыт на передовой для испытаний оборудования и наращивания совместного промышленного потенциала.

По его словам, Украина в настоящее время представляет собой уникальный полигон для испытаний благодаря прямым контактам с зарубежными армиями. Он подчеркнул, что оборудование, произведенное в Польше, должно сначала испытываться на отечественных полигонах, а затем в реальных условиях боевых действий.

«Это правдивая картина того, что работает, а что нет», — заключил он.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша хочет создать «армаду дронов» с помощью Украины. Он уточнил, что дроны будут создаваться как за польские, так и за европейские средства.

