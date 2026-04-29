Президиум Верховного суда России утвердил порядок прекращения дел против военных

Президиум Верховного суда РФ разъяснил порядок прекращения дел против военных

Президиум Верховного суда (ВС) России под руководством председателя высшей судебной инстанции Игоря Краснова разъяснил вопросы прекращения уголовных дел в отношении военнослужащих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В обзоре практики рассмотрения военными судами дел в 2025 году разъясняются положения о квалификации и назначении наказаний за преступления против военной службы, а также процессуальные вопросы приостановления уголовных дел по ходатайствам командования, прекращения уголовных дел в связи с получением государственной награды в период прохождения военной службы.

Помимо этого, был утвержден обзор практики рассмотрения военными судами уголовных дел о террористических преступлениях. ВС обратил особое внимание судов на принцип неотвратимости наказания за преступления этой категории, а также за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатки, финансирование терроризма и использование интернета для подготовки таких преступлений.

В обзоре отмечается, что к гражданам, совершившим преступления в возрасте от 18 до 20 лет, могут быть применены положения главы 14 УК РФ, регламентирующей особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, только в исключительных случаях, с учетом характера совершенного деяния и личности осужденного.

Ранее сообщалось, что десятки российских судей лишились мантий после назначения Игоря Краснова председателем Верховного суда. Он обещал жестко пресекать любые проявления коррупции и местничества.