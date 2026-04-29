18:31, 29 апреля 2026

Президиум Верховного суда России утвердил порядок прекращения дел против военных

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президиум Верховного суда (ВС) России под руководством председателя высшей судебной инстанции Игоря Краснова разъяснил вопросы прекращения уголовных дел в отношении военнослужащих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В обзоре практики рассмотрения военными судами дел в 2025 году разъясняются положения о квалификации и назначении наказаний за преступления против военной службы, а также процессуальные вопросы приостановления уголовных дел по ходатайствам командования, прекращения уголовных дел в связи с получением государственной награды в период прохождения военной службы.

Помимо этого, был утвержден обзор практики рассмотрения военными судами уголовных дел о террористических преступлениях. ВС обратил особое внимание судов на принцип неотвратимости наказания за преступления этой категории, а также за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатки, финансирование терроризма и использование интернета для подготовки таких преступлений.

В обзоре отмечается, что к гражданам, совершившим преступления в возрасте от 18 до 20 лет, могут быть применены положения главы 14 УК РФ, регламентирующей особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, только в исключительных случаях, с учетом характера совершенного деяния и личности осужденного.

Ранее сообщалось, что десятки российских судей лишились мантий после назначения Игоря Краснова председателем Верховного суда. Он обещал жестко пресекать любые проявления коррупции и местничества.

