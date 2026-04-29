Популярная блогерша раскрыла неочевидные минусы пластики груди

21:59, 29 апреля 2026

Блогерша Софья Исакова: После пластики груди пропадает чувствительность сосков
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Популярная российская блогерша Софья Исакова раскрыла неочевидные минусы пластики груди. Ролик она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на которую подписана 701 тысяча человек.

Инфлюэнсерша с никнеймом dominic__ana заявила, что если у женщин изначально нет средств на повторную маммопластику, то лучше не решаться на операцию. По ее словам, многие прибегают к еще одной коррекции после первого раза. «Такова статистика», — подчеркнула она.

Кроме того, Исакова предупредила, что пропадает чувствительность сосков. «То, о чем не говорят большинство хирургов. У меня есть парочка таких знакомых, и для них это стало трагедией. У меня чувствительность чуть-чуть снизилась, но после пирсинга сосков она возросла во сто раз. Не знаю почему, но мне в этом плане повезло», — поделилась она.

Среди прочего, юзерша подчеркнула, что при больших объемах имплантов нижнее белье в магазинах найти трудно, поэтому его придется отшивать на заказ. Вместе с тем она уточнила, что ткани после увеличения могут истончаться, вследствие чего грудь начинает провисать. «Меня это абсолютно не смущает, это выглядит красиво и естественно», — отметила Исакова.

Помимо этого, блогерша призвала отказаться от анатомических имплантов в пользу круглых, поскольку первые способны переворачиваться внутри. «Просто можешь ночью поспать и проснуться с кривыми сиськами. Ни о чем не жалею, но буду переделывать с анатомических на круглые», — заключила россиянка.

Ранее в апреле женщина поехала в Турцию ради пластики груди и лишилась татуировок. Блогерша Алейга Картмен решила уменьшить грудь, однако после операции ее избранник обнаружил, что рисунки на ее теле исчезли.

