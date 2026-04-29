Раскрыта неожиданная правда о частоте секса

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Мужчины и женщины не довольны количеством секса, которое имеют. Об этом сообщила сексотерапевт Лорен Мураторе в интервью изданию news.com.au.

Эксперт рассказала, что опрос 53 тысяч австралийцев показал, что большинство мужчин хотели бы чаще заниматься сексом, тогда как большинство женщин предпочли бы уменьшить частоту интимной близости.

Материалы по теме:
«Ревность — основная причина убийств женщин» Что заставляет людей по всему миру подозревать друг друга в измене?
«Ревность — основная причина убийств женщин»Что заставляет людей по всему миру подозревать друг друга в измене?
7 августа 2022
«Развод стал нормальным этапом жизни» Россияне изменили свое отношение к женщинам, браку и детям. Какой стала российская семья?
«Развод стал нормальным этапом жизни»Россияне изменили свое отношение к женщинам, браку и детям. Какой стала российская семья?
12 октября 2020

Мураторе считает, что такие неожиданные выводы объясняются тем, что большинство людей не умеют разговаривать о сексе и четко формулировать свои желания в спальне.

По мнению сексотерапевта, чтобы повысить удовлетворенность отношениями, нужно уделять интимной близости с партнером минимум два часа в неделю. Мураторе уточнила, что в течение этих двух часов необязательно заниматься сексом. Это время нужно просто посвятить возможности побыть вдвоем без отвлекающих факторов.

Ранее врач общей практики Кэтрин Басфорд рассказала, что препараты против аллергии могут вызывать боль и дискомфорт во время секса. По ее словам, антигистаминные препараты пересушивают слизистые оболочки, что провоцирует сухость влагалища.

