Раскрыта судьба кредита Украине на 90 миллиардов евро

Политолог Дудчак: В кредите для Украины заинтересованы сами европейцы

В кредите Украине на 90 миллиардов евро заинтересованы сами европейцы, поэтому они предоставят его Киеву в любом случае, заявил политолог Александр Дудчак. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что судьба многомиллиардного кредита Украине оказалась под угрозой, власти Евросоюза рассматривают возможность ужесточения условий его выдачи. Речь идет о привязке предоставления Киеву кредита к необходимости принятия властями Украины непопулярных в стране налоговых изменений для бизнеса.

«В этом кредите заинтересованы европейцы. Они дрессируют просто Украину. Издевательство над оставшимся населением, потому что, по большому счету, и так Украина функционирует в режиме проекта, а не как государство. Ну и те позволяют себе уже измываться окончательно: налоги повышают, тарифы увеличивают. Все это было с 2014 года, сейчас это просто в особо циничной форме происходит», — сказал Дудчак.

По словам политолога, Евросоюз не только предоставит Украине кредит на 90 миллиардов евро, но и добавит дополнительные средства на вооружение.

«Никуда не денутся, кредит, конечно, дадут. И еще добавят, и еще дадут, и на вооружение добавят. Так что в этом плане у них все стабильно», — подчеркнул Дудчак.

Ранее перед трудным выбором Украину поставил Международный валютный фонд (МВФ). Руководство организации потребовало ускорить процесс проведения налоговых реформ в стране, пригрозив остановить программу финансовой помощи. В результате под угрозой срыва оказалось предоставление Киеву 6,6 миллиарда евро. Власти Украины неоднократно заявляли, что без поддержки западных партнеров справиться с проблемой растущего дефицита бюджета в одиночку им будет крайне трудно.