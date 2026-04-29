Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:09, 29 апреля 2026Мир

Раскрыты детали обсуждений Ирана в Белом доме

NBC: В Белом доме обсуждалось изменение присутствия США в Ормузском проливе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Chen Mengtong / China News Service / VCG via Getty Images

Президент США Дональд Трамп и его команда обсуждали изменение военного присутствия США в Ормузском проливе. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник.

«Варианты, которые обсуждались на встрече в понедельник в ситуационной комнате, включали в себя [вопрос о том], должно ли измениться военное присутствие США в проливе — или увеличиться, или уменьшиться», — утверждается в публикации.

Кроме того, окружение Трампа обсуждало, должны ли военные США стать более агрессивными в проведении операций в проливе. По данным источников, американский лидер еще не принял решение по этому вопросу.

Ранее стало известно, что Трамп получает противоречивые советы от своей команды относительно дальнейших действий в отношении Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok