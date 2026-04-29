Раскрыты детали обсуждений Ирана в Белом доме

NBC: В Белом доме обсуждалось изменение присутствия США в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп и его команда обсуждали изменение военного присутствия США в Ормузском проливе. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник.

«Варианты, которые обсуждались на встрече в понедельник в ситуационной комнате, включали в себя [вопрос о том], должно ли измениться военное присутствие США в проливе — или увеличиться, или уменьшиться», — утверждается в публикации.

Кроме того, окружение Трампа обсуждало, должны ли военные США стать более агрессивными в проведении операций в проливе. По данным источников, американский лидер еще не принял решение по этому вопросу.

Ранее стало известно, что Трамп получает противоречивые советы от своей команды относительно дальнейших действий в отношении Ирана.