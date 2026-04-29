13:10, 29 апреля 2026

Росгвардия применила сдвоенные ДПМ для перехвата дронов

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Импровизированную зенитную установку с двумя пулеметами Дегтярева ДПМ заметили на вооружении бойцов Росгвардии, которые выполняют задачи в зоне СВО. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На фото показан поворотный станок с парой пулеметов и механическим зенитным прицелом. Турель обеспечивает достаточный угол возвышения для обстрела воздушных целей. Можно допустить, что это оружие применяют для перехвата различных дронов.

Работы над модернизированным пулеметом ДП начали в 1944 году. Конструкторы повысили удобство стрельбы и общую надежность конструкции. Пулемет калибра 7,62 миллиметра весит более 12 килограммов в боевом положении. Боепитание обеспечивают дисковые магазины на 47 патронов. Максимальная дальность стрельбы — до 2500 метров.

Ранее в апреле в сети появились кадры испытаний российской турели, которая способна сбивать дроны при помощи искусственного интеллекта. Автоматизированный станок вооружили пулеметом ПКТ.

