17:41, 29 апреля 2026

Россиянам рассказали о праве не впускать полицейских домой

Юрист Хаминский: Полиция не может войти в квартиру без согласия жильцов или суда
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сотрудники полиции не могут войти в квартиру без согласия жильцов или соответствующего решения суда. О праве не впускать правоохранителей домой рассказал россиянам юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, пишет «Газета.ru».

«Исключений из этого правила совсем немного. Например, полиция может потребовать впустить, если у сотрудников есть основания полагать, что в жилом помещении совершается преступление. В этом случае полиция вправе войти без разрешения, но должна потом оформить это процессуально и известить прокурора», — отметил специалист.

Хаминский добавил, что в любом случае полицейский должен представиться и показать жильцам служебное удостоверение — россияне вправе переписать или сфотографировать эти данные. Если возникнут сомнения в подлинности, можно позвонить в дежурную часть и убедиться, что этот сотрудник действительно там работает. «В целом, полиция прекрасно знает свои права и обязанности и старается не злоупотреблять вторжениями в жилища граждан», — заключил юрист.

Ранее россиян предупредили, что если не впустить газовщиков, в квартире могут отключить подачу газа.

