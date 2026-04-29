Россиянам рассказали о праве не впускать полицейских домой

Юрист Хаминский: Полиция не может войти в квартиру без согласия жильцов или суда

Сотрудники полиции не могут войти в квартиру без согласия жильцов или соответствующего решения суда. О праве не впускать правоохранителей домой рассказал россиянам юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, пишет «Газета.ru».

«Исключений из этого правила совсем немного. Например, полиция может потребовать впустить, если у сотрудников есть основания полагать, что в жилом помещении совершается преступление. В этом случае полиция вправе войти без разрешения, но должна потом оформить это процессуально и известить прокурора», — отметил специалист.

Хаминский добавил, что в любом случае полицейский должен представиться и показать жильцам служебное удостоверение — россияне вправе переписать или сфотографировать эти данные. Если возникнут сомнения в подлинности, можно позвонить в дежурную часть и убедиться, что этот сотрудник действительно там работает. «В целом, полиция прекрасно знает свои права и обязанности и старается не злоупотреблять вторжениями в жилища граждан», — заключил юрист.

