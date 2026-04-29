15:15, 29 апреля 2026Авто

Россиянам спрогнозировали рост цен на машины в ближайшее время

Глава Frank Auto предупредила о скором росте цен на новые автомобили до 10 %
Марина Аверкина

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Объемы автомобилей на складах российских автодилеров и дистрибьюторов перестали сокращаться. Стабилизация запасов означает, что у продавцов исчезла необходимость в срочном освобождении складов, и это неизбежно повлияет на рост цен. Об этом «Известиям» заявила генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк. Она прогнозирует в ближайшее время рост стоимости машин в районе от пяти до десяти процентов.

По словам эксперта, равновесие между поставками и покупательской активностью восстановилось, и дилерам нет смысла объявлять большие скидки. Более того, производители и импортеры до сих пор не до конца компенсировали возросшую нагрузку начала года — увеличенный утилизационный сбор и налог на добавленную стоимость. Эти перенесенные издержки уже создают давление на рынок, провоцируя медленное, но постепенное удорожание.

Франк рекомендует тем россиянам, кто рассчитывал на дальнейшее снижение цен и откладывал приобретение машины, поторопиться. По ее мнению, время серьезных складских скидок стремительно заканчивается. Уже в ближайшей перспективе колебания стоимости сменятся медленным поступательным ростом.

Ранее аналитик Сергей Целиков сообщил, что складские запасы новых легковых автомобилей у дилеров и дистрибьюторов перестали сокращаться. Совокупный сток в настоящее время оценивается приблизительно в 400 тысяч машин.

    Последние новости

    «Этот сигнал стоит услышать». Зеленский пообещал увеличивать дальность ударов ВСУ по России. Как на это отреагировали в Москве?

    В воздухе Туапсе обнаружили опасные вещества

    В багаже иностранца в московском аэропорту нашли 930 шкур хорька

    Сборку машин Exeed перенесут с экс-завода Mercedes в Подмосковье

    Российский боец сбил дроны ВСУ «хвостом дракона»

    Шукшина призвала вернуть советскую модель кино

    Российских боксеров допустили до международных соревнований

    Россиянам спрогнозировали рост цен на машины в ближайшее время

    Раскрыты детали обсуждений Ирана в Белом доме

    Обнаружен скрытый фактор замедления развития детей по всему миру

    Все новости
