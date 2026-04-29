Россияне полюбили путешествия по родине

Российские туристы полюбили путешествия по родине — 70 процентов всех поездок в 2026 году ориентированы исключительно на РФ. Об этом директор по развитию бизнеса «Яндекс Путешествий» Анна Очеретько рассказала на конференции «Все включено», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, среди отечественных направлений лидирует Краснодарский край: его планируют посетить 38 процентов опрошенных. Также в число популярных мест, по данным опроса, вошли Крым (18 процентов) и Кавказские Минеральные Воды (17 процентов).

«Отдельная особенность — интерес к путешествиям внутри собственного региона в этом году: 40 процентов тех, кто планирует поездки по России, рассматривают локальные направления. Это может указывать на развитие коротких поездок и микротуризма, а также на стремление оптимизировать расходы и время в пути», — отметили аналитики.

Ранее сообщалось, что российские туристы решили провести майские праздники рядом с домом — из-за непродолжительности выходных дней соотечественники стали чаще выбирать для отдыха свой или соседние регионы.

