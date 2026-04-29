Россияне смогут виртуально возложить цветы к мемориалам ко Дню Победы

В «Одноклассниках» пользователи смогут виртуально возложить цветы к мемориалам

С помощью бесплатного мини-приложения «Цветок Победы» пользователи смогут почтить память героев Великой Отечественной войны, виртуально возложив цветы к мемориалам в 25 городах. Популярные авторы «Одноклассников» доставят реальные цветы к местам памяти, сообщается в пресс-релизе соцсети, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В этом году к проекту «Цветок Победы» добавились мемориалы в 15 городах: от Севастополя до Владивостока, включая места памяти на территориях зарубежных государств — Казахстана, Узбекистана, Германии, Республики Беларусь. Информационным партнером выступила Почта России.

В мини-приложении любой желающий может почтить память героев. Для этого нужно выбрать мемориал из списка и нажать на кнопку «Возложить цветы». После пользователь получит видео с кадрами возложения реального цветка от его имени. Также в мини-приложении можно послушать истории про мемориалы — их подготовили «Одноклассники» совместно с экспертами Российского военно-исторического общества.

В проекте участвуют популярные авторы ОК: Марк Еремин, Валерия Подковырова, Любовь Розенберг, Виталий Багров и Николай Злыднев. Они посетят мемориалы и возложат цветы, а также напишут материалы о местах памяти и подвигах защитников.

10 мая авторы ОК примут участие в документальном проекте, посвященном акции «Цветок Победы». Они расскажут о своей важной миссии и прочитают истории, связанные с героями и событиями Великой Отечественной войны, которыми поделятся пользователи соцсети. В течение всего срока акции в ОК также можно обмениваться праздничными открытками и анимированными подарками с изображениями мемориалов, охваченных проектом.