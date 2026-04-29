Россиянин поставил на ничью в матче ЦСКА и выиграл более четырех миллионов рублей

Россиянин поставил на ничью в матче ЦСКА с «Рубином» и выиграл 4,38 миллиона

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 1,4 миллиона рублей на ничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и казанским «Рубином». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Коэффициент на это событие составлял 3,45. Россиянин сделал крупную ставку до начала встречи.

Матч прошел 25 апреля и завершился со счетом 0:0. Ставка клиента БК сыграла, он пополнил баланс на 4,38 миллиона рублей.

Ранее россиянин поставил на четыре хоккейных матча и выиграл почти полмиллиона рублей. Успех игроку принес экспресс из четырех событий.