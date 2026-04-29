16:25, 29 апреля 2026

Россиянин выиграл почти полмиллиона рублей на хоккейных матчах

Владислав Уткин
Фото: Павел Лебедев / РИА Новости

Россиянин поставил на четыре хоккейных матча и выиграл почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает Betonmobile.

Успех игроку принес экспресс из четырех событий. Он поставил на то, что «Колорадо Эвеланш» пройдет в первом раунде Кубка Стэнли «Лос-Анджелес Кингз», а также на то, что в сериях «Питтсбург» — «Филадельфия», «Локомотив»«Авангард» и «Металлург» — «Авангард» будет сыграно более пяти матчей.

Россиянин поставил 300 тысяч рублей с объединенным коэффициентом 1,54. Таким образом, его выигрыш составил 462 тысячи.

Ранее стало известно, что клиент букмекерской конторы поставил 500 рублей на экспресс из 14 матчей и выиграл десять миллионов. Общий коэффициент экспресса составил 20 000.

