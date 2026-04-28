Россиянин поставил 500 рублей на 14 матчей и выиграл 10 миллионов

Россиянин поставил 500 рублей на матчи в футболе и хоккее и выиграл 10 миллионов

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 500 рублей на 14 футбольных и хоккейных матчей. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин собрал экспресс с общим коэффициентом 20 000. В него вошли матчи российских и европейских футбольных чемпионатов, встреча Кубка Гагарина, игра в Российской премьер-лиге (РПЛ) и поединок китайского футбольного первенства.

Среди прочего игрок спрогнозировал победу «Баварии» над «Майнцем». После первого тайма мюнхенцы проигрывали со счетом 0:3, но во втором тайме забили четыре мяча. Ставка сыграла, и клиент БК пополнил баланс на 10 миллионов рублей.

Ранее россиянин сделал две крупные ставки на ничьи в двух встречах РПЛ. Его суммарный выигрыш составил почти 23 миллиона рублей.