Россиянин поставил на две ничьих в матчах РПЛ и выиграл почти 23 миллиона рублей

19:51, 24 апреля 2026

Россиянин поставил на две ничьих и выиграл почти 23 миллиона рублей
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Клиент букмекерской компании (БК) сделал ставки на два ничейных исхода в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин поставил 3 миллиона рублей на ничью в игре 26-го тура между ЦСКА и «Ростовом». Коэффициент на это событие составлял 3,45, матч завершился со счетом 1:1, и игрок пополнил счет на 10,35 миллиона рублей.

После этого клиент БК поставил 3,5 миллиона рублей на ничью во встрече того же тура между «Локомотивом» и «Зенитом». Коэффициент на это событие составлял 3,60, встреча завершилась со счетом 0:0, и игрок пополнил счет еще на 12,6 миллиона. Таким образом, его суммарный выигрыш составил почти 23 миллиона рублей.

Ранее француз выиграл 2,5 миллиона рублей на ставках на погоду. Чтобы добиться победы, ему пришлось использовать фен для волос.

