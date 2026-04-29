09:04, 29 апреля 2026

Россиянка описала цены на еду в Узбекистане фразой «большая порция плова стоит 350 рублей»

Алина Черненко

Фото: Pictures of your Life / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в столице Узбекистана Ташкенте и раскрыла свои траты на поездку. Расчетами она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации провела в городе три дня и остановилась в красивом отеле в восточном стиле Ichan Qal'a Premium Class Hotel. Номер категории «Улучшенный» с завтраками обошелся ей и ее спутнику в 25,8 тысячи рублей на двоих. На такси ушло еще 1,3 тысячи рублей, а на экскурсии — 8,5 тысячи рублей.

Коновалова также рассказала о тратах на питание. «Для ориентира скажу вам, что во многих ресторанах Ташкента (обычных, не пафосных) большая порция плова с хорошим количеством мяса стоит 350-400 рублей. Столько же стоит лагман», — такими фразами описала она цены на еду в столице Узбекистана.

Путешественница добавила, что самсу в Ташкенте продают за 50-80 рублей, а порция ханума в так называемых «Обжорных рядах» на знаменитом рынке Чорсу обошлась ей в 65 рублей. Столько же стоил стакан гранатового сока. В целом на уличную еду и перекусы россиянка потратила не более 500 рублей.

«Общий итог насыщенной поездки в Ташкент с интереснейшей экскурсией, красивым отелем с сытными завтраками, вкуснейшей едой и платком на память — 43 тысячи рублей на двоих», — подытожила автор.

Ранее стало известно, что весной 2026 года россияне массово устремились в Узбекистан. Бронирования туров в эту страну бывшего СССР у некоторых туроператоров выросли на 80 процентов.

