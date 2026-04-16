Россияне весной массово устремились в страну бывшего СССР

АТОР: Спрос россиян на туры в Узбекистан весной 2026 года бьет рекорды

Спрос россиян на туры в Узбекистан весной 2026 года бьет рекорды — бронирования у некоторых туроператоров выросли на 80 процентов. О том, что соотечественники массово устремились в эту страну бывшего СССР, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом предпочтения соотечественников, путешествующих в эту страну Средней Азии, заметно меняются. В компании «Интурист» отметили, что больше всего их по-прежнему интересуют полноценные экскурсионные туры продолжительностью от шести до десяти дней. Однако туристы все чаще хотят адаптировать маршрут под себя и добавить в него необычные локации, гастрономическую составляющую или изменить темп поездки.

Трендом сезона стали путешествия в комфортных мини-группах по пять-десять человек, рассказали представители туроператора «Дельфин». Россияне стали отказываться от туров с большим количеством людей в пользу индивидуальных поездок с семьей, друзьями или коллегами.

В компании «Алеан» тем временем зафиксировали рост интереса к бронированию отелей. Это обусловлено активным развитием гостиничной индустрии в стране.

В АТОР добавили, что весной 2026 года цены на туры в Узбекистан выросли примерно на пять-десять процентов по сравнению с 2025 годом. Так, базовый тур на пять-шесть ночей с проживанием в трехзвездочном отеле стоит 70-80 тысяч рублей за двоих, не включая авиаперелет.

Ранее эксперты сервиса бронирования «Отелло» назвали страны, которые пользуются наибольшей популярностью у россиян на майские праздники. Помимо Узбекистана, в список вошли Белоруссия, Турция, Грузия и Армения.