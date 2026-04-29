Российский боец описал самый страшный момент на СВО

RT: При боях за Ясиноватую российские военные уничтожили много техники ВСУ

Российский боец с позывным Погранец описал бои за населенный пункт Ясиноватая и самый страшный для него момент на специальной военной операции (СВО) на Украине. Его историю публикует RT.

По его словам, наиболее тяжелым для него моментом была встреча с украинским бронетранспортером «Буцефал» при взятии Ясиноватой. При этом российским военным удалось на тот момент уничтожить много техники противника.

«Тогда в населенный пункт заходил полк Вооруженных сил Украины (ВСУ) с артиллерией и танками. Мы их штурманули, но на следующий день был снова прорыв техники. На окраине наши не дали пройти танкам и бронетранспортерам. Но через какую-то улицу все же просочился их "Буцефал". Он стоял в 100 метрах передо мной, открыл огонь со всего, что у него было. И тогда я единственный раз на войне действительно испугался», — вспомнил Погранец.

Погранец уточнил, что во время боев за ликвидацию техники ВСУ, в том числе на этом направлении, противник выставил цену за его голову — 800 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что прототип БТР-4 впервые представили в 2006 году. Четырехосная машина способна перевозить семь десантников. В арсенал «Буцефала» с боевым модулем «Парус» входит автоматическая пушка, пулемет и противотанковые ракеты.