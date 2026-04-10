19:34, 10 апреля 2026

Редкий «Буцефал» Киева получил «юбку»

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jose Colon / Anadolu via Getty Images

Один из немногих бронетранспортеров БТР-4 «Буцефал», оставшихся в арсенале ВСУ, получил антидроновый обвес с резиновой «юбкой». На соответствующий снимок обратила внимание «Российская газета».

На фото показан редкий БТР-4, который полностью закрыли решетчатыми экранами для защиты от дронов. Также машину оснастили системой радиоэлектронной борьбы. Ходовую часть прикрыли резинотканевыми экранами.

Как пишет издание, к началу 2022 года на вооружении Киева числилось 120 машин. При этом в ходе СВО зафиксировали поражение 145 «Буцефалов». Такую разницу можно объяснять восстановлением подбитой техники.

Прототип БТР-4 впервые представили в 2006 году. Четырехосная машина способна перевозить семь десантников. В арсенал «Буцефала» с боевым модулем «Парус» входит автоматическая пушка, пулемет и противотанковые ракеты.

Ранее в апреле появился снимок российского БТР-82А с дополнительной защитой. Машина получила блоки динамической защиты, решетчатые экраны и «кусты» из расплетенных стальных тросов.

