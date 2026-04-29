Российский форвард поставил очередной рекорд в НХЛ

Кирилл Капризов поставил рекорд «Миннесоты» по количеству голов в плей-офф

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поставил очередной рекорд в Национальной хоккейной (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

29-летний россиянин забросил шайбу в выездном матче первого раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз». Его команда победила со счетом 4:2.

Всего на счету Капризова 17 голов в плей-офф НХЛ в составе «Миннесоты». По этому показателю он превзошел клубный рекорд, который ранее принадлежал американцу Заку Паризе.

