С россиянином расправились в лесу ради квартиры

Двум россиянам дали 8 и 11 лет колонии по делу о расправе над мужчиной в 2011 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Московской области.
Как установил суд, осужденные вступили в сговор ради завладения правом на квартиру потерпевшего. В ночь на 8 декабря 2011 года они обманом выманили его на улицу. После того как мужчина оказался в автомобиле злоумышленников, его вывезли в лес возле Подольска и там избили, а после лишили жизни.
Затем они украли ключи от квартиры и паспорт потерпевшего для последующего переоформления жилого помещения и скрылись.
Ранее сообщалось, что в Уфе черные риелторы устроили пытку российской семьи «Синим трактором».