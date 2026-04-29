С россиянином расправились в лесу ради квартиры

14:55, 29 апреля 2026

Двум россиянам дали срок по делу о расправе над мужчиной ради квартиры
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Двум россиянам дали 8 и 11 лет колонии по делу о расправе над мужчиной в 2011 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Московской области.

Как установил суд, осужденные вступили в сговор ради завладения правом на квартиру потерпевшего. В ночь на 8 декабря 2011 года они обманом выманили его на улицу. После того как мужчина оказался в автомобиле злоумышленников, его вывезли в лес возле Подольска и там избили, а после лишили жизни.

Затем они украли ключи от квартиры и паспорт потерпевшего для последующего переоформления жилого помещения и скрылись.

Ранее сообщалось, что в Уфе черные риелторы устроили пытку российской семьи «Синим трактором».

