Москвичам назвали срок замены зимней резины

Синоптик Позднякова: Летние шины можно будет ставить уже 30 апреля

Шипованные шины в Москве можно будет окончательно снять уже в ближайшие дни. Когда столичным водителям стоит сменить резину, журналу Motor рассказала специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Ставить летнюю резину московским автомобилистам можно будет уже в четверг, 30 апреля, полагает синоптик. В ночные часы, правда, все еще возможны заморозки и гололедица. 1 мая местами прогнозируется слабоотрицательная температура. Однако существенных осадков в ближайшие дни не ожидается, а на основных автомагистралях условий для образования ледяной корки не сложится.

К 1-му числу, как считает Позднякова, столичные автолюбители полностью перейдут на летние шины, а большинство из них уже это сделали.

Ранее автомобилистов предупредили об опасности перекачки шин. Избыточное давление в шинах снижает сцепление с дорожным полотном, управлять машиной становится тяжелее, также растет нагрузка на ходовую часть автомобиля, каркас и протекторы шин.