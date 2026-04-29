Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
14:37, 29 апреля 2026Авто

Москвичам назвали срок замены зимней резины

Синоптик Позднякова: Летние шины можно будет ставить уже 30 апреля
Виктория Клабукова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Шипованные шины в Москве можно будет окончательно снять уже в ближайшие дни. Когда столичным водителям стоит сменить резину, журналу Motor рассказала специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Ставить летнюю резину московским автомобилистам можно будет уже в четверг, 30 апреля, полагает синоптик. В ночные часы, правда, все еще возможны заморозки и гололедица. 1 мая местами прогнозируется слабоотрицательная температура. Однако существенных осадков в ближайшие дни не ожидается, а на основных автомагистралях условий для образования ледяной корки не сложится.

К 1-му числу, как считает Позднякова, столичные автолюбители полностью перейдут на летние шины, а большинство из них уже это сделали.

Ранее автомобилистов предупредили об опасности перекачки шин. Избыточное давление в шинах снижает сцепление с дорожным полотном, управлять машиной становится тяжелее, также растет нагрузка на ходовую часть автомобиля, каркас и протекторы шин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Этот сигнал стоит услышать». Зеленский пообещал увеличивать дальность ударов ВСУ по России. Как на это отреагировали в Москве?

    Кипящая нефть, черные облака и угроза экологической катастрофы.

    В МИД России поблагодарили корейцев за защиту Курской области

    Подростки напали на российскую семью

    С россиянином расправились в лесу ради квартиры

    Молодых россиян назвали начальниками искусственного интеллекта

    В Windows 11 нашли скрытые функции

    В Пермском крае проверят безопасность воздуха после атаки БПЛА

    Россиянка раскрыла неожиданные минусы пластики носа

    Россиян предупредили о риске попасть под суд из-за ЖКУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok