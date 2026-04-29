19:53, 29 апреля 2026

Стало известно о политических контактах Белоруссии с одной страной НАТО

Ругинене: У Польши есть определенные политические контакты с Белоруссией
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

У Польши есть определенные политические контакты с Белоруссией. Об этом заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене, сообщает Telegram-канал «Delfi Литва».

«Между Польшей и Минском уже происходят определенные контакты, включая обмен политическими заключенными», — передает издание слова Ругинене.

Она отметила, что освобождение заключенных является важным сигналом. Премьер прибалтийской республики вместе с тем допустила диалог между Вильнюсом и Минском, но при «выполнении ряда условий» белорусской стороной.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что российского археолога Александра Бутягина, находившегося под арестом и угрозой экстрадиции на Украину, освободили в рамках обмена. В Федеральной службе безопасности России подтвердили, что обмен состоялся 28 апреля на белорусско-польском участке границы.

