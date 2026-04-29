Стало известно о создании ВСУ оборонительной линии еще в одном регионе на севере Украины

РИА Новости: ВСУ строят оборонительную линию в Черниговской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) строят оборонительную линию в Черниговской области. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

Уточняется, что линия обороны создается в Семеновском районе, считающемся российским приграничьем. Он находится в 11 километрах от Брянской области.

«В Семеновском районе Черниговской области враг силами подразделений государственной специальной службы транспорта строит оборонительные сооружения по рубежу Радомка — Рыбинск — Охрамиевичи», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что ВСУ также дистанционно минируют территории севернее данной линии.

Ранее стало известно, что ВСУ начали выстраивать эшелонированную оборону на границе с Курской областью. Она создается в Глуховском, Белопольском и Краснопольском районах Сумской области