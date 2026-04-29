14:27, 29 апреля 2026

Сыщики раскрыли расправы преступника по кличке Паук

Преступник по кличке Паук расправился с пенсионером и официантом
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

Сыщики уголовного розыска раскрыли преступления, в которых подозревается россиянин, содержащийся на принудительном лечении с 2001 года. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет выяснилось, что известный в криминальном мире под кличкой Паук злоумышленник совершил несколько расправ в 1998 году.

Первым стал 29-летний официант кафе у железнодорожного вокзала Омска. Паук напросился к нему в гости и там заколол ножом, после чего украл магнитофон. Вторым стал 74-летний пенсионер, к которому он также попал домой, а затем расправился ради наличности.

Ранее в Краснодарском крае осудили семейную пару за расправу над ребенком.

