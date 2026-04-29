15:34, 29 апреля 2026Спорт

Тренер из Медиалиги возглавил клуб РПЛ

Новым главным тренером «Пари НН» стал работавший в Медиалиге Сергей Гаранин
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Тренер из Медиалиги Сергей Гаранин возглавил клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН». Об этом сообщает Telegram-канал нижегородской команды.

Соглашение с новым главным тренером рассчитано до конца сезона. На этом посту Гаранин заменил белорусского специалиста Алексея Шпилевского, об отставке которого было объявлено 28 апреля.

«Гаранин уже присоединился к нижегородскому клубу. Он познакомился с командой и провел первую тренировку в рамках подготовки к матчу с "Ахматом"», — говорится в заявлении клуба.

«Пари НН» в текущий момент находится на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 22 очка в 27 матчах, она не может победить на протяжении последних шести встреч.

Гаранин работал главным тренером в футбольном клубе «Сочи» в сезоне-2022/23. В 2025 году он возглавлял клуб Lit Energy из Медиалиги.

