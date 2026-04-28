Клуб РПЛ уволил главного тренера

Клуб РПЛ «Пари НН» уволил Шпилевского с поста главного тренера

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» уволил Алексея Шпилевского с поста главного тренера. Об этом сообщается на сайте команды.

Уточняется, что контракт специалиста с нижегородцами расторгнут по обоюдному согласию сторон. «Пари НН» также покинут помощники Шпилевского Александр Колоцей, Омер Эрбай, Адам Адамос и Христос Пападопулос.

«Наш тренерский штаб с начала сезона прикладывал максимальные усилия, мы полностью отдавали себя работе, и в этом отношении честны перед собой», — заявил Шпилевский.

38-летний белорусский специалист возглавил команду в июне 2025 года. «Пари НН» в 27 турах РПЛ набрал 22 очка, команда находится на предпоследнем, 15-м месте в чемпионате и на данный момент вылетает в первый дивизион.