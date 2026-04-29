15:51, 29 апреля 2026Бывший СССР

Украина выставила Израилю требование из-за России

«РБК-Украина»: Киев требует у Израиля арестовать российское судно с зерном
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ляйля Гимадеева / Коммерсантъ

Украина требует у Израиля арестовать российское судно, которое перевозит зерно из Донбасса. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

«Требования украинской стороны: наложить арест на судно и груз; провести обыски и изъять документацию; взять образцы зерна и допросить экипаж», — сказано в материале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Израилю санкциями из-за груза с российским зерном из Донбасса.

27 апреля портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Киев пригрозил Тель-Авиву скандалом за заход российского судна Panoramits, перевозящего зерно. В частности, Украина пригрозила «всем спектром дипломатических и международно-правовых мер». Киев настаивает на том, что зерно якобы незаконно вывезено с территории Донбасса, которую Украина считает своей.

