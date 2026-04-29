«Уральская» озвучка популярного сериала сделала россиянку знаменитой

Россиянка стала зарабатывать на «уральской» озвучке сериала «Эйфория»

Российская блогерша стала популярной благодаря «уральской» озвучке популярного зарубежного сериала «Эйфория». Девушка при помощи супруга пародирует речь главных героев в стиле российского сериала «Реальные пацаны», пишет Mash.

Идея девушки по имени Арина Лысик настолько понравилась пользователям сети, что аудитория на площадке с сериалом уже составляет порядка 450 человек. Так, за одно видео девушка может зарабатывать около 20 тысяч рублей за счет покупок отдельных постов.

Теперь юмористка каждую неделю выкладывает новые серии, переделывая оригинальный сценарий с культурными отсылками.

«Наш админ говорит, что при просмотре будто бы оказался у деда в Орджоникидзевском районе Перми», — отметили авторы канала.

