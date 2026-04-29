Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
11:37, 29 апреля 2026

«Уральская» озвучка популярного сериала сделала россиянку знаменитой

Россиянка стала зарабатывать на «уральской» озвучке сериала «Эйфория»
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Mash

Российская блогерша стала популярной благодаря «уральской» озвучке популярного зарубежного сериала «Эйфория». Девушка при помощи супруга пародирует речь главных героев в стиле российского сериала «Реальные пацаны», пишет Mash.

Идея девушки по имени Арина Лысик настолько понравилась пользователям сети, что аудитория на площадке с сериалом уже составляет порядка 450 человек. Так, за одно видео девушка может зарабатывать около 20 тысяч рублей за счет покупок отдельных постов.

Теперь юмористка каждую неделю выкладывает новые серии, переделывая оригинальный сценарий с культурными отсылками.

«Наш админ говорит, что при просмотре будто бы оказался у деда в Орджоникидзевском районе Перми», — отметили авторы канала.

Ранее отец предпринимателя Илона Маска Эррол поделился впечатлениями от поездок в Россию и обратился к жителям страны. Он признался, что особенно его поразили люди и атмосфера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok