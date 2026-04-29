В Госдуме предложили обязать предприятия самостоятельно защищаться от ударов ВСУ

Депутат Миронов заявил, что предприятия должны сами защищаться от ударов ВСУ

Российские предприятия должны создать собственные вооруженные подразделения, чтобы вместе с Минобороны защищаться от ударов украинских беспилотников. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов, чьи слова приводит «Газета.ru».

Он объяснил, что президент России Владимир Путин поручил усилить охрану участников избирательного процесса на градущих осенних выборах. Поэтому это будет приоритет для Минобороны.

«В связи с этим задача руководства компаний ТЭК и других системообразующих предприятий обеспечить надежную защиту своих объектов. Я призываю правительство дать им прямое указание и оперативно принять необходимые подзаконные акты», — сказал политик, добавив, что компании должны не просто иметь право на защиту, а обязанность.

В конце марта 2026 года Владимир Путин подписал закон, позволяющий выдавать частным охранным предприятиям (ЧОП) боевое оружие для защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов.