В Кремле прокомментировали удаление сериала «Метод 3»

Дмитрий Песков назвал прерогативой Минкульта вопрос удаления сериала «Метод 3»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о ситуации с удалением сериала «Метод 3» со стриминговых платформ. Его слова приводит «Газета.Ru».

Отвечая на вопрос о запрете третьего сезона нашумевшего проекта с Константином Хабенским в главной роли, Песков отметил, что следить за реализацией ограничений в сфере искусства будет Министерство культуры РФ.

«Речь идет о выполнении действующих законов, но если есть какие-то проблемы, то их нужно в рабочем порядке обсуждать — это прерогатива Министерства культуры и других ведомств в каждом конкретном случае», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Ранее российский телеканал СТС удалил с сайта один из эпизодов сериала «Воронины». Зрители не смогут посмотреть шестую серию четвертого сезона из-за найденной в ней запрещенной тематики