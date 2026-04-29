В Минобороны раскрыли подробности об атаках ВСУ в Черном море

Минобороны: В Черном море уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ

В акватории Черного моря за минувшие сутки уничтожено шесть украинских безэкипажных катеров. Подробности об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыли в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, катера были замечены в северо-западной части Черного моря.

Уточняется, что их уничтожили силы Черноморского флота.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 303 беспилотника в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Также были уничтожены 10 управляемых авиационных бомб ВСУ.