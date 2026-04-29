21:18, 29 апреля 2026

В Омске следователи раскрыли два преступления прошлого века благодаря анализу ДНК

Антонина Черташ
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Омские следователи вышли на след убийцы по кличке Паук спустя почти 30 лет после преступления. Об этом сообщает издание «Коммерческие вести» со ссылкой на пресс-службу МВД.

У Паука было по крайней мере две жертвы. В 1998 году в Омске он познакомился с 29-летним официантом местного кафе, напросился к нему домой, а потом ударил ножом и украл магнитофон. Мужчина истек кровью. В том же году он встретил у вокзала 74-летнего пенсионера и втерся к нему в доверие. Придя в гости, он расправился с хозяином, забрал деньги и поджег квартиру. Оба дела были приостановлены, поскольку подозреваемого не удалось найти. Теперь следователи раскрыли их, благодаря анализу ДНК и сбору дополнительных улик. Как выяснилось, преступник с 2001 года находится на принудительном психиатрическом лечении.

Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что подозреваемый (его фамилию не публикуют из-за медицинской тайны) уже привлекался за серию тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в разных регионах. Теперь уголовные дела, возбужденные в прошлом веке, будут доведены до суда. «Работа по раскрытию криминальных деяний прошлых лет продолжается», — подчеркнула Волк.

