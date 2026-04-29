В Омске следователи раскрыли два преступления прошлого века благодаря анализу ДНК

Омские следователи раскрыли два убийства, совершенные почти 30 лет назад

Омские следователи вышли на след убийцы по кличке Паук спустя почти 30 лет после преступления. Об этом сообщает издание «Коммерческие вести» со ссылкой на пресс-службу МВД.

У Паука было по крайней мере две жертвы. В 1998 году в Омске он познакомился с 29-летним официантом местного кафе, напросился к нему домой, а потом ударил ножом и украл магнитофон. Мужчина истек кровью. В том же году он встретил у вокзала 74-летнего пенсионера и втерся к нему в доверие. Придя в гости, он расправился с хозяином, забрал деньги и поджег квартиру. Оба дела были приостановлены, поскольку подозреваемого не удалось найти. Теперь следователи раскрыли их, благодаря анализу ДНК и сбору дополнительных улик. Как выяснилось, преступник с 2001 года находится на принудительном психиатрическом лечении.

Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что подозреваемый (его фамилию не публикуют из-за медицинской тайны) уже привлекался за серию тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в разных регионах. Теперь уголовные дела, возбужденные в прошлом веке, будут доведены до суда. «Работа по раскрытию криминальных деяний прошлых лет продолжается», — подчеркнула Волк.

