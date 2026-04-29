В ООН обсудили права детей на Украине

В ООН провели консультации о соблюдении прав детей во время конфликта на Украине

Замглавы МИД России Александр Алимов в среду провел консультации со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросам о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрейзер о соблюдении прав несовершеннолетних на Ближнем Востоке и Украине. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

«Стороны обменялись мнениями по отдельным страновым сюжетам в контексте соблюдения прав детей, в частности, в контексте эскалации на Ближнем Востоке. Отдельное внимание было уделено ситуации на Украине и вокруг нее. С российской стороны подтверждена приверженность неукоснительному соблюдению норм международного права», — указали в ведомстве.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова объявила, что семеро украинских детей воссоединятся с близкими в четырех странах — на Украине, в Германии, Польше и Франции.