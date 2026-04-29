В расправе над королевой красоты обвинили ее свекровь

В убийстве королевы красоты Каролины Гомес из Мексики обвинили ее свекровь

В Мексике в расправе над бывшей королевой красоты Каролины Флорес Гомес обвинили ее свекровь. Об этом пишет Daily Star.

27-летнюю Гомес нашли дома с огнестрельным ранением головы 16 апреля. Спасти ее было уже невозможно. Муж Гомес Алехандро обвинил в произошедшем свою мать Эрику Марию. При этом следствие установило, что мужчина не сразу сообщил в полицию о случившемся.

В распоряжении следователей оказалось видео с камеры наблюдения, установленной в комнате. На нем видно, что 15 апреля Гомес пошла за стаканом воды для свекрови. Мария последовала за ней на кухню, после чего раздался выстрел. В комнату вбежал Алехандро с ребенком на руках и спросил у матери, зачем она стреляла в его жену. «Она меня злила. Ты мой, она украла тебя», — заявила женщина.

Алехандро сообщил о стрельбе в полицию только на следующий день. Эрика Мария к этому времени уже пустилась в бега. Как рассказали друзья бывшей королевы красоты, свекровь постоянно издевалась над ней. Конфликт обострился после того, как Гомес забеременела.

Женщина прославилась в 2017 году, когда в возрасте 17 лет завоевала титул «Мисс Нижняя Калифорния» в категории подростков.

