В России слесарь разбогател на 56 миллионов рублей благодаря пауку

Паук в ванной помог слесарю из Владимирской области выиграть 56 миллионов рублей

Слесарь из Владимирской области выиграл в лотерею после того, как утром в ванной увидел большого паука. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе «Столото».

«В ходе 171453-го тиража государственной лотереи "Все или ничего" был разыгран суперприз — 56 117 477 рублей. Победителем стал слесарь из Владимирской области Евгений», — рассказали в компании. По правилам лотереи суперприз можно выиграть, угадав 12 чисел из 24, или не угадав ни одного. Евгений не угадал ни одного числа.

В ночь перед крупным выигрышем победителю лотереи приснился сон о победе, а утром в ванной он увидел большого паука. Согласно народной примете, большой паук в доме — к деньгам. Евгений считает, что именно он помог ему выиграть 56 миллионов рублей. «Вдохновленный знаками в тот день, Евгений купил несколько билетов, а уже вечером приобрел еще один напоследок. Именно последний билет и принес жителю Владимирской области суперприз», — рассказали в «Столото».

13 апреля россиянин выиграл в государственную лотерею «Все или ничего» более 33 миллионов рублей не угадав ни одного числа на билете. Счастливчиком в тот раз оказался москвич Роман Т.