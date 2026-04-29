Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:21, 29 апреля 2026

В России слесарь разбогател на 56 миллионов рублей благодаря пауку

Антонина Черташ
Фото: M. Schuppich / Shutterstock / Fotodom

Слесарь из Владимирской области выиграл в лотерею после того, как утром в ванной увидел большого паука. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе «Столото».

«В ходе 171453-го тиража государственной лотереи "Все или ничего" был разыгран суперприз — 56 117 477 рублей. Победителем стал слесарь из Владимирской области Евгений», — рассказали в компании. По правилам лотереи суперприз можно выиграть, угадав 12 чисел из 24, или не угадав ни одного. Евгений не угадал ни одного числа.

В ночь перед крупным выигрышем победителю лотереи приснился сон о победе, а утром в ванной он увидел большого паука. Согласно народной примете, большой паук в доме — к деньгам. Евгений считает, что именно он помог ему выиграть 56 миллионов рублей. «Вдохновленный знаками в тот день, Евгений купил несколько билетов, а уже вечером приобрел еще один напоследок. Именно последний билет и принес жителю Владимирской области суперприз», — рассказали в «Столото».

13 апреля россиянин выиграл в государственную лотерею «Все или ничего» более 33 миллионов рублей не угадав ни одного числа на билете. Счастливчиком в тот раз оказался москвич Роман Т.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok