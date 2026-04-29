В российском городе назовут улицу в честь Жириновского

В Уфе назовут улицу в честь Жириновского

В Уфе решили назвать новую улицу в честь политика и бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом пишем Telegram-канал Mash Batash.

Улица пройдет через Демский и Ленинский районы российского города, ее протяженность составит 800 метров. За название в честь политического деятеля проголосовали почти все депутаты Горсовета: 28 человек выступили «за» и только один не внес свой голос.

Отмечается, что опрос среди жителей города проводили дважды. В первый раз голоса разделились почти поровну, а во втором голосовании идею поддержало абсолютное большинство. В результате финальное решение принял Горсовет.

Ранее представители ЛДПР анонсировали создание криптовалюты имени Жириновского.