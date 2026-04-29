В российском городе назовут улицу в честь Жириновского

10:18, 29 апреля 2026Экономика

В Уфе назовут улицу в честь Жириновского
Александра Качан (Редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Уфе решили назвать новую улицу в честь политика и бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом пишем Telegram-канал Mash Batash.

Улица пройдет через Демский и Ленинский районы российского города, ее протяженность составит 800 метров. За название в честь политического деятеля проголосовали почти все депутаты Горсовета: 28 человек выступили «за» и только один не внес свой голос.

Отмечается, что опрос среди жителей города проводили дважды. В первый раз голоса разделились почти поровну, а во втором голосовании идею поддержало абсолютное большинство. В результате финальное решение принял Горсовет.

Ранее представители ЛДПР анонсировали создание криптовалюты имени Жириновского.

    Последние новости

    Зеленский высказался об увеличении дальности ударов Украины по России

    Россиянам спрогнозировали еще более резкие скачки погоды

    Летательный аппарат НАТО подал сигнал бедствия над Черным морем

    Участница хищения миллиарда из бюджета России с украшениями Cartier попала на видео

    В Туапсе началась эвакуация людей из домов рядом с НПЗ

    Желание премьер-министра Португалии пригласить Путина на G20 испугало ЕС

    Трутнев потребовал объяснить цены на яблоки на Чукотке

    Умерова вызвали на разговор из-за публикации его разговора с Миндичем

    Турецкого боксера дисквалифицируют из-за драки после боя с россиянином

    Волочкова рассказала о нерушимой связи с Басковым

    Все новости
