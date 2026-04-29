02:09, 29 апреля 2026

В США объяснили появление «Ковра» у российского Су-57

Иван Потапов
Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости

Новая крылатая ракета С-71К «Ковер» станет доступным оружием для российского истребителя пятого поколения Су-57, объясняет американское издание TWZ.

«Продолжающаяся разработка оружия этого класса подчеркивает тот факт, что Россия ищет альтернативы своим более устоявшимся — и более дорогостоящим — крылатым ракетам воздушного базирования, поскольку нынешние объемы производства с трудом удовлетворяют потребности военного времени», — утверждается в публикации.

Отмечается, что корпус С-71К «Ковер» изготовлен из стекловолокна, тогда как внутренние элементы ракеты выполнены из алюминиевых сплавов. «Планер имеет малозаметную форму с трапециевидным поперечным сечением, скошенным носом, выдвижными стреловидными крыльями и перевернутым V-образным хвостовым оперением», — описывает новую ракету издание со ссылкой на украинские источники, отмечая, что у С-71К «Ковер» не прослеживается никаких признаков использования малозаметных покрытий.

TWZ не исключает, что в перспективе С-71К «Ковер» может получить «Охотник» — ведомый беспилотник Су-57. Также не исключено, что Россия, по данным издания, работает над изделием С-71М «Монохром», описываемым как беспилотник-камикадзе, позволяющим оператору в режиме реального времени осуществлять наведение на движущуюся цель. В отличие от С-71К, прикрепляемого снаружи летательного аппарата, С-71М будет располагаться во внутреннем отсеке Су-57 или «Охотника».

TWZ заключает, что С-71К, по всей видимости, должна стать сравнительно доступной альтернативой российской ракеты класса «воздух — земля» Х-69.

Ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» заметил, что Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковер».

