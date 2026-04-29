Силовые структуры
16:40, 29 апреля 2026

Воровавший пожертвования из церквей россиянин возвращался и ставил свечки

Пенсионер из Уфы воровал пожертвования в церквях, а после ставил там свечки
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Полицейские задержали 67-летнего жителя Уфы, который воровал ящики для пожертвований из церквей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России по Башкирии.

По данным ведомства, перед поимкой пенсионер успел вынести пожертвования из часовни «Богородско-Уфимского храма» и церкви-часовни иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». В обоих случаях он проникал в помещения через окно, выносил ящик с пожертвованиями и скрывался с места преступления. После этого злоумышленник возвращался в храмы, ставил свечки и даже сам жертвовал небольшие суммы.

Во время допроса он пояснил, что похищенное тратил на еду и алкоголь. Его заключили под стражу.

Ранее сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых по делу о пожаре в строящемся доме на севере Москвы, жертвами которого стали восемь человек.

