Воровавший пожертвования из церквей россиянин возвращался и ставил свечки

Пенсионер из Уфы воровал пожертвования в церквях, а после ставил там свечки

Полицейские задержали 67-летнего жителя Уфы, который воровал ящики для пожертвований из церквей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России по Башкирии.

По данным ведомства, перед поимкой пенсионер успел вынести пожертвования из часовни «Богородско-Уфимского храма» и церкви-часовни иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». В обоих случаях он проникал в помещения через окно, выносил ящик с пожертвованиями и скрывался с места преступления. После этого злоумышленник возвращался в храмы, ставил свечки и даже сам жертвовал небольшие суммы.

Во время допроса он пояснил, что похищенное тратил на еду и алкоголь. Его заключили под стражу.

