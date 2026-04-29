Врач назвал способ выявить рак на ранней стадии

Врач Буланов: Регулярные скрининги — способ выявить рак на ранней стадии

Для раннего выявления рака важны не случайные обследования, а понятный маршрут: внимание к стойким симптомам, скрининги по возрасту и полу, а при подозрении — подтверждение диагноза биопсией, рассказал директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов. Такие способы выявить заболевание врач назвал в беседе с «Лентой.ру».

При этом Буланов отметил, что универсального анализа, который позволял бы человеку провериться сразу «на весь рак», не существует.

«Проверка на возможную онкологию в большинстве случаев начинается не с онколога, а с терапевта или врача общей практики. Именно этот специалист оценивает жалобы, факторы риска, семейный анамнез и при необходимости направляет дальше. В зависимости от симптомов это могут быть гинеколог, уролог, дерматолог, гастроэнтеролог, колопроктолог, ЛОР-врач, пульмонолог или маммолог», — рассказал специалист.

К онкологу, по словам врача, обычно попадают уже тогда, когда есть обоснованное подозрение или настораживающие изменения в обследованиях. Он добавил, что поводом для визита к врачу должны стать любые стойкие или необъяснимые изменения состояния.

Насторожить должны: уплотнение в молочной железе или мягких тканях, немотивированное похудение, длительная слабость, кровь в стуле, моче или мокроте, затяжной кашель, охриплость, нарушение глотания, изменение характера стула, незаживающая язва, необычные выделения или быстро меняющаяся родинка. Если симптом сохраняется несколько недель или усиливается, его уже нельзя списывать на усталость или ждать, что он исчезнет сам Дмитрий Буланов кандидат медицинских наук

Также Буланов обратил внимание, что раннее выявление онкологии строится на скринингах с учетом пола, возраста и факторов риска.

«Для этого используют маммографию, цитологический скрининг и ВПЧ-тест для шейки матки, анализ кала на скрытую кровь и колоноскопию по показаниям. Для людей из групп высокого риска по раку легкого применяется низкодозная КТ. Общий и биохимический анализы крови, УЗИ, эндоскопия, КТ и МРТ могут помочь при наличии жалоб или подозрительных находок, но окончательный диагноз подтверждается только морфологически, то есть по результатам биопсии», — перечислил он.

Онкомаркеры для массовой проверки здоровых людей не подходят, заметил врач. По его словам, снизить риск позднего выявления помогают довольно простые, но важные действия, а именно: нужно не откладывать диспансеризацию и профилактические осмотры, знать семейный анамнез, не игнорировать даже малые симптомы и не назначать себе обследования самостоятельно.

«Имеет значение и внимательное отношение к изменениям кожи и молочных желез, отказ от курения, контроль массы тела и своевременное лечение хронических заболеваний. Главным условием раннего выявления остаются регулярные скрининги, а не попытка найти один анализ, который сразу даст ответ на все вопросы», — заключил специалист.

Ранее кандидат медицинских наук, онколог-маммолог Дмитрий Мироненко сообщил, что длительный недосып и хроническая усталость снижают иммунитет организма, тем самым повышая риск развития рака. Он добавил, что речь идет про сон менее шести часов.

Мироненко рассказал, что профилактикой рака являются здоровый образ жизни, сбалансированный режим сна и отдыха, а также регулярная физическая активность.