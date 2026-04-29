Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:14, 29 апреля 2026Россия

Врачей в российском регионе поймали на использовании чата GPT при постановке диагнозов

Нижегородских врачей поймали на использовании чата GPT при постановке диагнозов
Майя Назарова

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Врачей в Нижегородской области поймали на использование чата GPT при постановке диагнозов. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Минздрав в российском регионе заметил, что пациенты начали получать заключения на госуслугах со специфической стилистикой и пунктуацией, которые использует искусственный интеллект.

В ходе проверки выяснилось, что доктора стали применять нейросеть. Спустя некоторое время ее запретили.

Около 20 процентов нижегородских медиков регулярно используют нейросети, чтобы быстрее заполнять документацию. Примерно треть хотели бы этому научиться.

До этого сообщалось, что в Тюмени врача выволокли из кабинета и избили за просьбу дождаться приема. Суд встал на сторону пострадавшего медика — его обидчики получили реальные сроки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кипящая нефть, черные облака и угроза экологической катастрофы. ВСУ вторую неделю атакуют Туапсе. Что там происходит?

    Пилот российского вертолета выслушал приговор за крушение

    В России ответили назвавшему русских падалью легенде украинского футбола

    Молодая россиянка искала последователей террористов через соцсети

    Названы доступные для россиян новинки Пекинского автосалона

    Букмекеры оценили шансы команды Малкина продолжить борьбу за Кубок Стэнли

    В Кремле сделали заявление о международном телефонном разговоре Путина

    В Кремле сделали новое заявление после ударов ВСУ по Туапсе

    В Госдуме возмутились отсутствию бесплатной медицинской помощи для одной категории россиян

    Политолог допустил судебный запрет для Трампа на продолжение войны в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok