«Из уважения к людям, которые заработали для тебя миллиарды». Матвиенко призвала Мордашова «подтянуть что-то из офшоров» в Россию

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко в среду, 29 апреля, на заседании верхней палаты парламента во время правительственного часа с участием главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова предложила председателю совета директоров «Северстали» Алексею Мордашову «что-то из офшоров подтянуть» в Россию.

Спикер Совфеда подчеркнула, что ФНС «может работать и работает только по закону». Также она призналась, что очень рада попаданию миллиардера на первое место в списке Forbes, поскольку «хорошо, что наши люди богатеют».

Но кроме законов, которые, безусловно, должны исполняться, еще должны быть законы совести, патриотизма, любви к своей родной земле, отечеству, уважения к людям, которые заработали для тебя такие крупные миллиарды, и так далее. Вот здесь надо вести диалог по закону о совести. (...) Наверное, в этой ситуации надо соизмерять возможности и, может быть, что-то из офшоров подтянуть все-таки в Российскую Федерацию. Понимаю, сложно, всем сложно, и стране Валентина Матвиенко спикер Совфеда

Мордашов возглавил рейтинг российских миллиардеров

Как ранее стало известно, Мордашов возглавил топ российских миллиардеров журнала Forbes. Соответствующий рейтинг за 2026 год появился на сайте издания.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

По оценке российского Forbes, состояние бизнесмена в 2026 году достигло 37 миллиардов долларов, что является историческим рекордом для россиян. По информации источника, этому способствовал рост стоимости принадлежащей миллиардеру золотодобывающей компании Nordgold.

Вторую строчку занял президент холдинга «Интеррос» и глава «Норильского никеля» Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 29,7 миллиарда долларов. Также в тройке — основной бенефициар нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Его состояние оценили в 29,5 миллиарда долларов.

В Госдуме высказались об офшорах российских олигархов

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с «Лентой.ру» высказался об офшорах олигархов после призыва Валентины Матвиенко к Алексею Мордашову. Парламентарий отметил, что «это зависит от того, как они относятся к России».

Если они считают Россию своей родиной, то они давным-давно должны были все средства вернуть сюда. А если Россия для них, так сказать, пространство извлечения прибыли для комфортной жизни за ее пределами, то тогда они, наоборот, должны вывозить все деньги Михаил Делягин зампред комитета Госдумы по экономической политике

Также собеседник «Ленты.ру» обратил внимание, что политика либеральной бюрократии направлена на стимулирование вывода капиталов из страны.

Мордашов назвал главный экономический вызов для России

В ходе форума Российского союза промышленников и предпринимателей «Неделя российского бизнеса» Мордашов заявил, что Россия и Евразийский экономический союз имеют высокую степень комплементарности экономик с такими перспективными странами, как Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты.

Он отметил, что существует индекс ВТО — TradeComplementarity Index (TCI), который показывает степень комплементарности стран. «У нас очень высокая степень комплементарности, то есть возможного взаимного соответствия с такими крайне перспективными странами, как Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты», — уточнил спикер.

Темпы роста экономики в этих государствах он назвал впечатляющими. Суммарный рост ВВП стран БРИКС в 2026 году составил 4-3,8 процента против примерно 1-1,2 процента в развитых странах, подчеркнул Мордашов.

«Нам нужно большое экономическое пространство, чтобы быть эффективным», — добавил он. По словам бизнесмена, объема экономик дружественных государств, с которыми Россия взаимодействует сейчас, для этого недостаточно.